Möttingen

vor 18 Min.

Möttingen will Bürgern Glasfaser bis ins Haus bieten

Möttingen will in den kommenden Jahren fünf Millionen Euro in den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur investieren.

Plus Die Gemeinde profitiert zwar von einer hohen Förderung, nimmt aber auch selbst viel Geld in die Hand. Bis das schnelle Internet kommt, dauert es aber noch.

Von Bernd Schied

Die Gemeinde Möttingen will in den kommenden Jahren fünf Millionen Euro in den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur mit Anschlüssen bis ans Haus investieren. Davon profitieren neben dem Hauptort auch alle Ortsteile.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen