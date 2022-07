Möttingen

12.07.2022

So arbeiten Landwirte: Schüler lernen direkt auf dem Hof

Alexandra Löfflad erklärt den Schülerinnen und Schülern der Klasse 5b der Realschule Maria Stern die Getreidesorten. Die Klasse nahm teil am Programm "Erlebnis Bauernhof".

Plus Mit dem Programm "Erlebnis Bauernhof" soll Kindern vermittelt werden, wie Nahrungsmittel produziert werden. Zu Besuch in zwei Betrieben in Enkingen.

Von Peter Urban

Das Programm "Erlebnis Bauernhof" des Bayerischen Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft gibt es seit nunmehr zehn Jahren. Seit Beginn haben inzwischen circa 311.000 Schülerinnen und Schüler in knapp 15.800 Klassen bayernweit teilgenommen. Rund 660 Betriebe haben sich qualifiziert und füllen das Programm mit Leben. Die Auftaktveranstaltung der diesjährigen Kampagne startete im Ries mit vielen Repräsentanten der Regierung von Schwaben und des Amtes für Landwirtschaft in Nördlingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen