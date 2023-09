Unbekannter beschädigt Fahrrad

Einen Schaden in Höhe von 200 Euro hat ein bislang Unbekannter an einem Elektrofahrrad verursacht. Er entwendete das Steuerdisplay und riss dabei die Verkabelung ab.

Ein bislang Unbekannter hat von einem Elektrofahrrad, das am Dienstag zwischen 14 und 23 Uhr am Bahnhof in Möttingen abgestellt war, das Steuer-und Kontrolldisplay gestohlen. Dabei wurde auch die Verkabelung abgerissen, heißt es im Polizeibericht.

Der Schaden wird auf etwa 200 Euro beziffert. Unter der Telefonnummer 09081/2956-0 bittet die Polizeiinspektion Nördlingen um Hinweise. (AZ)