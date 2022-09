Munningen

06:30 Uhr

Die Straßenbeleuchtung in Munningen bleibt trotz steigender Kosten an

In Munningen bleiben die Straßenlaternen wie gewohnt an, sie werden nicht früher abgeschaltet. Das beschloss der Gemeinderat.

Plus Im Munninger Rat ist man sich einig: Die Straßenlampen bleiben länger an. Was sich zudem in Sachen Mobilfunk tut.

Von Bernd Schied

Der Gemeinderat Munningen sieht derzeit keinen Anlass, zur Energieeinsparung die Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet früher abzuschalten. Dennoch will sich Bürgermeister Dietmar Höhenberger die bisherigen Verbräuche genauer anschauen und das Thema nochmals im Gemeinderat behandeln, erklärte er in der jüngsten Sitzung. Er selbst bezweifle, ob durch eine frühere Ausschaltzeit nennenswerte Einsparungen auf das gesamte Jahr gerechnet möglich seien. Der Rathauschef verwies in diesem Zusammenhang auf den Einbau von LED-Leuchten.

