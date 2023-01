Herabfallender Ast verletzt einen 45-Jährigen in Munningen schwer

Der Mann versucht am Dienstag einen langen Ast aus einem Baum zu ziehen. Der 45-Jährige muss mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei Baumfällarbeiten hat sich in Munningen ein 45-Jähriger eine schwere Kopfverletzung zugezogen. Der Mann versuchte nach Polizeiangaben am Dienstag, einen etwa zwei Meter langen Ast, der sich in einen Baum verkantete, zu lösen. Hierbei fiel der Ast auf den Kopf des Mannes, sodass dieser eine größere Platzwunde erlitt. Er wurde mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)