Lauber wollen Nahwärmenetz aufbauen

Plus Die Bürgerinnen und Bürger in Laub möchten ein Nahwärmenetz in ihrem Ortsteil haben. Zudem spricht der Rat über die Regeln für Photovoltaikanlagen in Munningen.

Im Munninger Ortsteil Laub besteht innerhalb der Bürgerschaft ein großes Interesse am Aufbau eines Nahwärmenetzes. Nach einer Informationsveranstaltung sei dies deutlich geworden, sagte Bürgermeister Dietmar Höhenberger im Gemeinderat. Rund 90 Personen hätten Interesse bekundet. Federführend sei eine Projektgruppe, der auch drei Gemeinderatsmitglieder angehörten. Doch wie geht es nun weiter?

