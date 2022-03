Munningen

Mobilfunk in Munningen soll sich verbessern

Plus Zwischen Munningen und Haid beabsichtigt Vodafone, auf einem privaten Grundstück einen temporären Mobilfunkmast aufzustellen. Der Zeitplan steht bereits.

Von Bernd Schied

Der Telekommunikationsanbieter Vodafone will im April auf einem privaten Grundstück zwischen Munningen und Haid einen temporären Mobilfunkmast aufstellen. Wie berichtet, hat das Unternehmen Ende 2020 eine Funkstation auf einem Gebäude in der Munninger Ortsmitte abgebaut, weil der Eigentümer den Nutzungsvertrag gekündigt hat. Dadurch ist das mobile Telefonieren von heute auf morgen stark eingeschränkt worden, was vorwiegend für die Gewerbebetriebe in der Gemeinde, speziell im Ortsteil Schwörsheim, erhebliche negative Auswirkungen zur Folge hatte. Mit der neuen Funkantenne dürften diese Probleme gelöst sein und fortan wieder ein guter Empfang herrschen.

