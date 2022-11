Neues Gemeinde- und Feuerwehrhaus in Munningen eingeweiht

Plus Bürgermeister Höhenbergers Vorgänger Friedrich Hertle initiierte den Bau. Nun steht er auch Vereinen und der Dorfgemeinschaft zur Verfügung.

Das Gebäude steht mittlerweile bereits gut zwei Jahre. Eine offizielle Einweihung des neuen Feuerwehr- und Gemeindehauses in Munningen gab es aber noch nicht – coronabedingt. Diese wurde jetzt nachgeholt, ohne großes Brimborium, sondern in einem sympathisch bescheidenen Rahmen.