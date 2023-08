Munningen

vor 46 Min.

Römischer Holzspeicher gilt als überraschende Entdeckung von Losodica

Plus Das Gebilde stützt die Vermutung, dass sich der Ort Losodica zu einer Nachschubbasis für Militärstandorte entwickelte. Bauern lieferten Getreide an das Militär.

Von Werner Paa

Vor mehr als 100 Jahren wurde nördlich von Munningen das Römerkastell Losodica entdeckt. Mehrmalige Grabungen erbrachten wichtige Informationen zur Geschichte des Platzes. Seit den siebziger Jahren ruhte allerdings die Erforschung. Erst der Bau der Ortsumgehung 2009 war Anlass für eine neue Grabung. Mittlerweile haben sich die Möglichkeiten für die Archäologen durch neue Verfahren und Techniken umfassend geändert.

Die Luftbildarchäologie, physikalische Verfahren wie Magnetogramm, Georadar und Laserscann ermöglichen heute Einblicke in den Untergrund, ohne den Spaten ansetzen zu müssen. Die Datierung von Hölzern mittels Jahresringen erbringen genaueste Daten für die Entstehung von Bauten und Pollenanalysen ermöglichen Einblicke in die einstige Flora des Platzes. So konnten interessante Einblicke in das Alltagsleben der römischen Bewohner von Losodica gewonnen werden, die früheren Forschern verwehrt bleiben mussten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen