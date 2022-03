Mit 80 Jahren gestorben: Frankreich lag Karl Braun ganz besonders am Herzen

Plus Ein Nachruf zum Tod des Nördlinger Studiendirektors a. D. Karl Braun. Er war ein Mann der Völkerverständigung.

Nach langer schwerer Krankheit verstarb vor Kurzem Studiendirektor a. D. Karl Braun, der sich – angesichts der aktuellen Ereignisse bedeutsamer denn je – viele Jahre für die Verständigung verschiedener Bevölkerungsgruppen eingesetzt hat.