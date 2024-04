Jugendliche bleiben mit gestohlenem Traktor stecken und stehlen noch einen

Ein Jugendlicher unternimmt mit Freunden eine Spritztour mit einem Traktor, sie bleiben aber in einer Wiese hängen. Also holen sie einen zweiten Traktor.

Ein Landwirt aus Nähermemmingen hat am Sonntag angezeigt, dass zunächst unbekannte Täter zwei seiner Traktoren aus dem Stadel entwendeten haben und damit herumgefahren sind. Bei den Ermittlungen wurde laut Polizeibericht ein Mobiltelefon gefunden, durch das einer der Täter und der mutmaßliche Tathergang ermittelt werden konnte.

Der trug sich den Beamten nach wie folgt zu: Ein 14-Jähriger stiftete drei seiner Freunde zu einer Spritztour an und entwendete zunächst einen Traktor. Hierbei blieb er mit dem Traktor in einer Wiese bei Nähermemmingen stecken. Die Jugendlichen hätten beschlossen, einen weiteren Traktor aus dem Stadel zu stehlen, um den festgefahrenen Traktor herauszuziehen. Danach fuhren sie die Fahrzeuge zurück in den Stadel. Ein Sachschaden sei hierbei nicht entstanden. Gegen den 14-Jährigen und dessen Freunde wird nun strafrechtlich ermittelt, teilt die Polizei mit.

Bei dem Vorfall werden Erinnerungen an eine ähnliche Tat aus dem Dezember 2022 wach: Damals hatten Jugendliche eine Spritztour im Hof einer Biogasanlage unternommen, blieben dort aber stecken. Der Versuch, den Wagen mit einem Traktor zu befreien, misslang. Schließlich zogen sie das Auto mit einem Radlader aus einem Löschweiher. Die beiden Jugendlichen standen im Januar vor Gericht. (AZ)

