Neresheim

12:00 Uhr

Festliche Musik mit Pauken und Trompeten

Das Pfeiffer-Trompeten-Consort trat in der Abteikirche in Neresheim auf.

Plus In seinem Programm "Barocker Trompetenglanz" spielt das Pfeiffer-Trompeten-Consort Musik aus dem 17. und 18. Jahrhundert. In der Abteikirche erleben Besucher Hingabe.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Wenn es einen begeisterten Superlativ für ein klassisches Konzert geben sollte, dann wäre die Redewendung "mit Pauken und Trompeten" hier genau der richtige. Was die Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Pfeiffer-Trompeten-Consort in der leider nicht ganz voll besetzten Abteikirche in Neresheim erleben durften, war ein Hörgenuss allererster Güte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen