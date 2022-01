Neresheim muss in die Kinderbetreuung investieren

Plus Mehr Geburten und Familienzuzug erhöhen den Bedarf für Kita-Plätze in Neresheim. Dazu kommt ab 2026 das Recht auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder.

Bis zum Jahr 2025 fehlen in der Gesamtstadt Neresheim 40 bis 50 Betreuungsplätze für über drei Jahre alte Kinder und fünf bis zehn Plätze für Kinder, die noch keine drei Jahre alt sind. Da das Gewerbegebiet und weitere Bauplätze erschlossen werden, rechnet die Verwaltung damit, dass es in den nächsten Jahren noch mehr Kinder und damit einen noch größeren Bedarf geben wird.