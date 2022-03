Neresheim

11:30 Uhr

Sie ist die neue Pfarrerin für Neresheim: Rebekka Scheck stellt sich vor

Plus Die neue Pfarrerin für Neresheim und Schweindorf ist offiziell begrüßt worden. In ihrer Predigt geht sie auch auf den Krieg in der Ukraine ein.

Von Viktor Turad

Mit einem Festgottesdienst in der Carl-Bonhoeffer-Halle in Schweindorf ist Rebekka Scheck als neue Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinden Neresheim und Schweindorf begrüßt worden. Die offizielle Amtseinsetzung nahmen Dekan Ralf Drescher und Schuldekan Dr. Harry Jungbauer vor. Rebekka Scheck sprach in ihrer Predigt von einer Zeitenwende.

