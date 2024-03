1000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Verkehrsbedingt muss ein 48 Jahre alter Pkw Fahrer an einer Kreuzung in der Kerschensteiner Straße anhalten. Eine 29-Jährige erkennt dies zu spät und fährt ihm auf.

In der Kerschensteiner Straße in Nördlingen ist es am Freitagnachmittag um etwa 15.50 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen.

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Pkw die Kerschensteiner Straße und musste an der Kreuzung zur Augsburger Straße verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgend 29-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf.

Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. (AZ)