31-Jähriger wird bei Ladendiebstahl beobachtet

Ein Ladendetektiv sieht, wie ein Mann die Etiketten von mehreren Artikeln wegreißt und diese in seine Hosentasche steckt. An der Kasse bezahlt er nur einen Artikel.

In einem Baumarkt in Nördlingen hat am Freitag ein Ladendetektiv gegen 14 Uhr einen 31 Jahre alten Mann beobachtet, wie dieser Etiketten von mehreren Verkaufsartikeln wegriss und die Ware anschließend in seine Hosentasche steckte.

An der Kasse bezahlte er lediglich einen Artikel, berichtet die Polizei. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 33 Euro. (AZ)