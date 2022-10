45.910 Euro in 69 Fällen: Rieser Bank begünstigt Geldwäsche

Plus Vor dem Amtsgericht Nördlingen muss sich eine 34-Jährige dem Vorwurf der 69-fachen Geldwäsche stellen. In der Verhandlung spielt ihre Bank eine zentrale Rolle.

Als Mittelsfrau hat vergangenes Jahr eine 34-jährige Rieserin in 69 Fällen geholfen, unbekannten Tätern eine Summe von 45.910 Euro zuzuspielen. Deshalb warf ihr die Staatsanwaltschaft Geldwäsche vor, vor dem Amtsgericht Nördlingen ging es dann um die Frage: Hätte die 34-Jährige erkennen müssen, dass es sich dabei um ein kriminelles Netzwerk handelte, oder war die Rieserin dafür schlicht zu naiv?