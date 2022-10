Außenspiegel an Pkw beschädigt

Ein 35-jähriger Mann tritt gegen einen geparkten Pkw. Dabei wird der Außenspiegel beschädigt. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt etwa 250 Euro.

Gegen 2 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein 35-jähriger Mann gegen einen geparkten Pkw, der sich am Rübenmarkt in Nördlingen befand, getreten. Laut Polizeibericht wurde dadurch der Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Zeuge und der Beschuldigte angetroffen werden. (AZ)