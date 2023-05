Nördlingen

Haidee Paul pflegt ihren Ehemann – jetzt wird sie dafür ausgezeichnet

Plus Die gebürtige Philippinin, die jetzt in Nördlingen lebt, bekommt die Pflegemedaille in Augsburg überreicht. In der ersten Zeit in Deutschland ging es ihr gar nicht gut.

Er hat seine Frau 2015 übers Internet kennengelernt. Aber nicht, wie er sagt, auf der Suche nach einer Partnerin, sondern vielmehr "durch einen dummen Zufall". Eugen Paul lächelt dabei, so dumm kann der Zufall nicht gewesen sein, sitzt der stolze Ehemann doch knapp acht Jahre später mit seiner Frau Haidee im Esszimmer der gemeinsamen Wohnung in Nördlingen. Eugen Paul, der seit seiner Kindheit wegen multipler Krankheitsbilder mit einer Behinderung lebt, hat mindestes acht seiner 57 Lebensjahre in Krankenhäusern verbracht. Aber heute geht es nicht um ihn, sondern um seine Frau Haidee Paul.

Sie kommt ursprünglich von den Philippinen, genauer gesagt aus Davao, zwei Flugstunden von der Hauptstadt Manila entfernt. Paul bewundert sie sehr, denn sie bekommt am Mittwoch im so genannten Prunkaufgang der Regierung von Schwaben im Augsburger Fronhof im Namen der Staatsministerin Ulrike Scharf die "Pflegemedaille für besondere Verdienste um pflegebedürftige Menschen mit Behinderung". Für Haidee Paul findet damit ein kurzer, aber heftiger Umbruch-Abschnitt ihres Lebens ein vorläufiges Ende.

