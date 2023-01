Auto in der Henkergasse mit gelber Farbe beschmiert

Nachdem ein Auto in der Nördlinger Henkergasse mit Farbe beschmiert wird, werden Zeugen gesucht.

In der Henkergasse in Nördlingen ist ein blauer Skoda mit gelber Farbe beschmiert worden. Der Täter verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat, die sich zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 11.45 Uhr, ereignet haben soll, und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)