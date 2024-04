Auto rollt zurück und zerkratzt Stoßstange

Ein Unbekannter verursacht einen Schaden an dem Auto einer 18-Jährigen. Doch er fährt weiter, ohne sich zu kümmern.

Ein Unbekannter hat das Auto einer 18-Jährigen touchiert. Laut Polizeibericht fuhr die junge Frau am Samstag, gegen 16.50 Uhr, in Baldingen auf den Parkplatz eines Verbrauchermarkts. An der Einmündung musste sie hinter einem größeren weißen Pkw anhalten. Dieser rollte vermutlich beim Anfahren etwas zurück und touchierte den Pkw der 18-Jährigen.

Dabei wurde die vordere Stoßstange des Autos verkratzt. Der Fahrer des anderen Pkws fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. (AZ)