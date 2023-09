Autofahrer verursacht an Ampel rund 30.000 Euro Sachschaden

An der B25 bei Nördlingen erkennt ein Mann zu spät, dass der Verkehr stockt. Drei Fahrzeuge werden aufeinander geschoben

Ein Auffahrunfall mit einem hohen Sachschaden und insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 25 bei Nördlingen ereignet. Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr die Bundesstraße 25 in Richtung Donauwörth entlang und übersah nach Angaben der Polizei an einer Ampel das Rotlicht und die dort stehenden Fahrzeuge. Er fuhr auf das hinterste Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurden allerdings drei Fahrzeuge aufeinander geschoben. Es entstand ein Sachschaden von knapp 30.000 Euro. (AZ)