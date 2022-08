Nördlingen

Bald darf in der Nördlinger Hutergasse nicht mehr geparkt werden

In der Hutergasse in Nördlingen darf künftig nicht mehr geparkt werden. Anwohner Joe Gruber kritisiert die Kommunikation der Stadt.

Seit rund 30 Jahren wohnt Joe Gruber in der Hutergasse in Nördlingen – aber bald wird er dort nicht mehr parken dürfen. Stadtmitarbeiter waren vor Kurzem vor Ort und haben die entsprechenden Bodenhülsen für Verkehrsschilder angebracht, ein Baukegel steht noch an der Straßenecke herum. Dass die Parkplätze wegfallen, kann Gruber verstehen, aber er kritisiert die Kommunikation der Stadt.

