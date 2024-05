Bald kann man wieder Minigolf und Boule im Mondschein spielen

Bald steht wieder die Lange Nacht des Minigolfs in Nördlingen an. Alles Infos zur Veranstaltung.

Am Mittwoch, 29. Mai, findet in Nördlingen die Lange Nacht des Minigolfs und Boule auf der Anlage am Berger Tor statt. Bis Mitternacht kann dabei nicht nur gespielt werden. Beginn ist laut einer Mitteilung der Stadt um 17 Uhr. „Die nächtliche Atmosphäre auf unserer städtischen Minigolfanlage neben der historischen Stadtmauer ist etwas Einzigartiges“, betont Oberbürgermeister David Wittner. Betreiber Ralf Kluge habe wieder einmal für ein hervorragendes Programm gesorgt: „Lande“ werde live mit seiner Gitarre auftreten, während das Team der "Gastwirtschaft" verschiedene Getränke und Pizza anbietet.

Die Nördlinger Minigolf-Anlage, eine standardisierte Miniaturgolfanlage mit 18 genormten Bahnen, bietet nicht nur Platz für internationale Wettbewerbe und Meisterschaften, sondern ermöglicht theoretisch auch, jede Bahn mit einem einzigen Schlag zu meistern. Zudem bietet der extra beleuchtete Bouleplatz die Möglichkeit, das beliebte Mannschaftsspiel Boule (Pétanque) auszuprobieren, bei dem Teams abwechselnd drei Metallkugeln werfen, um Punkte zu erzielen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Schläger und Bälle können wie gewohnt vor Ort ausgeliehen werden. (AZ)