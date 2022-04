Bald kein Neurologe mehr im Ries? Deshalb droht die Praxisschließung

Plus Nur einen Facharzt für Neurologie gibt es im Ries: Dr. Hartmut Meierkord. Warum er sagt, dass er seine Praxis unter Umständen bald schließen muss.

Bis Juni, meint Dr. Hartmut Meierkord, könne er die Lücke vielleicht noch überbrücken. Doch wenn sich bis dahin keine Lösung abzeichne, dann bleibe ihm nichts anderes übrig, als seine Praxis zu schließen. Was wiederum für die Patienten in der Region eine äußerst schlechte Nachricht wäre: Meierkord ist nämlich der einzige Facharzt für Neurologie und Psychiatrie im Ries.