BMW-Fahrer überfährt Metallpfosten

Mit seinem BMW überfährt ein Mann vor dem Kaufland einen Metallpfosten. Dieser kümmerte sich nicht um den Schaden und fährt davon. Zeugen beobachteten die Tat.

Vor dem Kaufland überfährt ein BMW-Fahrer einen Metallpfosten. Wie die Polizei mitteilt, hielt der Fahrer laut Augenzeugenberichten am Freitagabend kurz an, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Da sich die Zeugen von dem flüchtigen Pkw das Kennzeichen notiert hatten, sind weitere Ermittlungsansätze vorhanden. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. (AZ)