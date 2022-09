Nördlingen

18:30 Uhr

Braucht die Stadt einen Klimaschutzmanager?

Im Stadtrat ging es um die Frage, ob in der Nördlinger Verwaltung künftig ein Klimaschutzmanager arbeiten soll oder nicht.

Eigentlich ist im Nördlinger Stadtrat schon beschlossen worden, dass ein Klimaschutzmanager eingestellt wird. Allerdings haben sich die Bedingungen dafür verändert: In den nächsten beiden Jahren gibt es die eingeplante Förderung der Stelle von 40 Prozent nicht, die Stadt muss also alleine für die Kosten aufkommen. In der vergangenen Sitzung ging es nun darum, ob der Posten dennoch besetzt wird. Im Gremium war man sich bei dieser Frage nicht einig.

