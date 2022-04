Nördlingen

vor 34 Min.

Der Ukraine-Krieg verschärft die Lage für Bedürftige bei der Nördlinger Tafel

Plus Die Knappheit an alltäglichen Waren, hervorgerufen durch den Krieg in der Ukraine, macht sich auch bei der Tafel bemerkbar. Ein Besuch beim "CaDW" in Nördlingen.

Von Dominik Durner

Gestiegene Heiz- und Benzinkosten auf der einen Seite, Lebensmittelknappheit auf der anderen: Der russische Angriffskrieg bringt nicht nur Millionen Geflüchtete mit sich, sondern wirkt sich auch auf so gut wie alle anderen Lebensbereiche aus. Die Auswirkungen zeigen sich unter anderem bei den Tafeln, die nicht nur mit der Lebensmittelknappheit zu kämpfen haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

