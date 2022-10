Bunte Stühle für einen guten Zweck versteigert

Launige Veranstaltung des Frauencafés in der Buchhandlung Lehmann. Die Stühle sollen die Vielfalt der Kulturen in Nördlingen zeigen.

Das unermüdliche Frauencafé-Urgestein Friedrun Meyer hat die 2019 veranstaltete Malaktion "Bunte Stühle“ erfolgreich und amüsant zu Ende gebracht. Die bunten Stühle sollten damals symbolisch die Vielfalt der Kulturen, die in Nördlingen inzwischen mehr oder weniger beheimatet sind, zeigen. Der eigentliche Gedanke war, die originell gestalteten Stühle bei verschiedenen Veranstaltungen der Interkulturellen Wochen immer wieder einzusetzen, doch die praktische Umsetzung zeigte sich schwierig, zumal Corona auch die Veranstaltungen auf ein Mindestmaß gestutzt hatte.

Die Buchhandlung Lehmann wird zum Auktionshaus

Bevor die Stühle auf dem Dachboden der Alten Schranne zu verstauben drohten, sollten sie jetzt für einen guten Zweck versteigert werden. Aus der Buchhandlung Lehmann hatte das Frauencafé eine Art Auktionshaus gemacht und Gabriele Allgaier-Pfaff wartete als Auktionatorin mit dem obligatorischen Hammer auf Interessenten. Und die kamen zahlreich.

Schnell war die Buchhandlung gut gefüllt und das kleine Büfett mit Wein, Wasser und Fingerfood-Leckereien lockte zum Probieren. Friedrun Meyer eröffnete die Auktion, nicht ohne mit Freude von einem glücklichen Zufall zu berichten. Kurz vor dem Termin hatte sie in der Fußgängerzone zufällig Antscho, den Youtube-Star-Klavierspieler getroffen, der eigentlich nur Brötchen fürs Abendessen kaufen wollte, aber von ihr kurzerhand "verpflichtet“ wurde, das Event mit seinem E-Piano (das er zufällig im Auto dabei hatte) zu begleiten. Was er dann auch, zur großen Freude des Publikums, tat.

Ein Zombie-Stuhl für den guten Zweck

Drinnen wurden 28 Kunstwerke derweil mehr oder weniger umlagert. Auch viele Mitglieder des Frauencafés waren gekommen. Die von Friedrun Meyer als "Zauberstühle“ angepriesenen Werke wurden dann von Gabriele Allgaier-Pfaff launig als "Modell Dynamik“ oder wahlweise Energiestuhl, Begrüßungs-, Sonne-, Freude-, Zombie-, Stadtrats- oder THG-Stuhl betitelt und fanden so auch mittels ihrer bunten optischen Vorzüge (und einem Einstiegspreis von 10 Euro) jeweils recht schnell Abnehmer. Bedauert wurde im Publikum, dass außer Stadtrat Wolfgang Mussgnung niemand aus Stadt-, Kreis- und Verwaltungsspitze zugegen war, der die bunten Botschafter für Vielfalt, Inklusion und Integration – und die Aktion an sich – persönlich hätte würdigen können.

Die Initiatorinnen hätten sich gewünscht, dass jenes Zeichen für das Zusammenleben vielfältiger Kulturen nicht nur ein politisches Lippenbekenntnis bleibt. Aber das war der einzige Wermutstropfen in der ansonsten lustigen, farbenfrohen und von Liedern und Gedichten der Frauen in ihren jeweiligen Landessprachen bereicherten Veranstaltung. Schade allerdings, dass die Mehrzahl Stühle jetzt – außer in der Stadtbibliothek und in der Buchhandlung Lehmann, die einige Exemplare ersteigert haben – der Öffentlichkeit weitgehend entzogen sind. Der Zweck der Initiatorinnen allerdings, Geld für weitere Aktionen des Interkulturellen Frauencafés zu sammeln, ist voll aufgegangen. Und wer weiß, wie bunt und öffentlichkeitswirksam die künftigen Aktionen der "bunten Frauencafé-Truppe“ sein werden.