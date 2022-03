Nördlingen

vor 19 Min.

Cannabisgeruch führt Polizei zu den Nördlinger Kleingarteneinbrechern

In die Kleingartenanlage am Bäumlesgraben in Nördlingen ist im Februar mehrfach eingebrochen worden.

Plus Im Februar wurde die Kleingartenanlage in Nördlingen zum Ziel von Einbrechern. Die vier mutmaßlichen Täter wurden nun gefasst – weil die sich verplapperten.

Von Dominik Durner

Manchmal hilft auch einfach der Zufall. Die Einbruchsserie in der Kleingartenanlage in Nördlingen ist aufgeklärt worden. Nach insgesamt elf zur Anzeige gebrachten Einbrüchen in der Anlage zwischen dem Nähermemminger Weg und dem Bäumlesgraben konnten zwei 17-Jährige und zwei 18-Jährige aus Nördlingen als Tatverdächtige dingfest gemacht werden – mit dem berühmten Quäntchen Glück des Tüchtigen.

