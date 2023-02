Chiemgauer Volkstheater spielt Komödie: Der fünfte Stock als Matterhorn

Plus Das Chiemgauer Volkstheater präsentiert im Nördlinger Klösterle „Alter schützt vor G’sundheit nicht“ – eine spritzige Komödie mit ernsthaften Zwischentönen.

Viele Jahre lang waren die alljährlichen Gastspiele des Chiemgauer Volkstheaters ein fester Bestandteil im kulturellen Programm Nördlingens. Nach dreijähriger Zwangspause präsentierten die Oberbayern heuer den knapp 400 Zuschauerinnen und Zuschauern im gut besuchten Klösterle mit „Alter schützt vor G’sundheit nicht“ eine Komödie mit sozialkritischen Ansätzen.