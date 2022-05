Nördlingen

vor 19 Min.

Das Forum Junge Kunst zeigt das gestalterische Spektrum in der Region

Plus In Nördlingen zeigen Künstler und Künstlerinnen ihre Kreativität. Kuratorin Sabine Heilig fordert eine künstlerisch ausgerichtete Institution im ganzen Landkreis.

Von Peter Urban

Der Standort der alten SPN-Gebäude entwickelt sich immer mehr zum Hotspot für die - wenn man so will - alternative Szene Nördlingens. Solange die Umbauaktivitäten noch dauern, finden Künstler aller Couleur zumindest zeitweise Unterschlupf in Martin Stumpfs Krater-Forum. So auch das Forum Junge Kunst der Wirtschaftsjunioren Donau-Ries, das nun schon zum achten Mal dieses Format auf die Beine gestellt hat. Zwölf Jahre nach der ersten Veranstaltung dieser Art im ehemaligen Stabilus-Gelände ist diese Veranstaltung zu einer festen Größe im Rieser Kulturleben geworden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen