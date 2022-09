Nördlingen

17:15 Uhr

Das könnte die Ursache für die Zug-Entgleisung in Nördlingen sein

Der entgleiste "Fugger-Express" in Nördlingen ist längst geborgen. Für Chaos sorgt die Zug-Entgleisung aber weiterhin.

Plus Nach dem Eisenbahn-Unfall fahren in Nördlingen weiterhin keine Züge. Pendler und Reisende müssen den Busnotverkehr nutzen. Was die Deutsche Bahn nun ankündigt.

Von Dominik Durner

Zwei Zug-Entgleisungen in Nördlingen innerhalb eines Jahres an der gleichen Stelle, und immer noch herrscht Chaos: Züge fahren nicht, wegen des Busnotverkehrs (BNV) strandeten im Ries auch in den vergangenen Tagen immer wieder Pendler und Reisende. Zumindest beim Busnotverkehr-Chaos dürfte bald Klarheit herrschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen