Hausärztin Dr. Völkl: "Die ambulante Versorgung wird gefährdet"

Plus Am Montagvormittag streiken mehrere Ärzte. Hausärztin Dr. Claudia Völkl erklärt die Hintergründe und warum sie gerade jetzt viel Zeit für ihre Patienten braucht.

Frau Dr. Völkl, warum streiken einige Ihrer Kollegen und Sie am Montag zwischen 8 und 10 Uhr?



Dr. Claudia Völkl: Der Grund dafür sind die letzten Beschlüsse der Bundesregierung. Die werden aus unserer Sicht dazu führen, dass die ambulante Versorgung unserer Patienten gefährdet wird.