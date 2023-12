Die herrlich schräge Farce von Dario Fo überzeugt im Nördlinger Klösterle

Die Komödie „Bezahlt wird nicht“ hinterlässt in Nördlingen ein zufriedenes Publikum. Eine Geschichte über haarsträubende Ausreden und groteske Verwicklungen.

Eigentlich ist sie ja komplett aus der Zeit gefallen, die herrlich wahnwitzige Komödie des italienischen Schriftstellers und Literatur-Nobelpreisträgers Dario Fo, die das Landestheater Schwaben aus Memmingen im Klösterle-Saal auf die Bühne stellte. Eigentlich im Mailand der 70er-Jahre angesiedelt, als dort während der Wirtschaftskrise Lebensmittel für das sogenannte Prekariat unbezahlbar wurden und tatsächlich so etwas wie eine Hungersnot herrschte.

Zunächst wirkt die Szenerie seltsam, wenn die Frauen im Supermarkt geplünderte Lebensmittel getarnt als schwangere Bäuche vor der Polizei und den rechtschaffenen, weil kommunistisch engagierten Ehemännern Giovanni (Thorsten Hamer) und Luigi (Tom Christoph Büning) verstecken müssen. Denn Ehrlichkeit steht für die beiden eher tumben Männer an oberster Stelle. Die Polizei veranstaltet hemmungslos Hausdurchsuchungen, um die Übeltäterinnen zu überführen.

Landestheater Schwaben führt „Bezahlt wird nicht“ in Nördlingen auf

Dario Fo geht es, wie in allen seinen oft skurrilen Theaterstücken, um die Veräppelung des Establishments in Politik und Kapital, um die Realität schonungslos anzuprangern. „Dario Fo steht in der Nachfolge mittelalterlicher Gaukler. Er geißelt die Machtlosigkeit und richtet die Würde der Schwachen wieder auf“, begründete das Nobelkomitee damals die Auszeichnung für den Künstler. In „Bezahlt wird nicht“ wird mit Mitteln der Commedia dell’arte allen der Spiegel vorgehalten. Es werden Figuren der Obrigkeit wie Carabinieri und Wachtmeister (André Stuchlik in gleich vier Rollen) zugespitzt in absurde Situationen gestellt, die in immer rasanterer Abfolge erzählt werden.

Antonia (Mirjam Smejkal) erfindet in ungehemmter Kreativität Spontanschwangerschaften („Wenn man die Pille nicht nimmt, kann es vorkommen, dass sie nicht wirkt“) oder die Entbindung Margheritas (Flurina Carla Schlegel) mit Oliven, die in Fruchtwasser baden. Es wird mit Vogelfutter gekocht und reichlich Tierfutter verkostet. Die „Das Gesetz steht über allem“-Verfechter Giovanni und Luigi stolpern von einer Erkenntnis (zum Beispiel über Fötustransplantationen) zur nächsten („Ich habe mich entbunden!“), hinken aber stets den improvisierten Geschichten ihrer Frauen hinterher.

Schlussszene mit Luigi (von links) Margherita, Giovanni, Großvater, Antonia. Foto: Peter Urban

Ensemble aus Memmingen sprüht vor Spielfreude

Und trotz der langen, stark am Original orientierten Inszenierung: Das Ensemble aus Memmingen, allen voran Mirjam Smejkal als resolute Antonia mit ihren haarsträubenden Ausreden und erfundenen Geschichten, die sich nicht scheut, mit Verweis auf die Skrupellosigkeit der Kapitalisten einen Supermarkt auszurauben, sprüht vor Spielfreude. Sie bringen die immer groteskeren Verwicklungen um den geplünderten Supermarkt, den vermeintlich zunächst erblindeten, dann ermordeten Carabiniere, Schwangerschaften, Transplantationen und ebenfalls – diesmal von den Männern – ausgeraubte Lastwagen mit Augenzwinkern auch mit dem Publikum so sympathisch rüber, dass die krude Handlung fast in den Hintergrund rückt.

Lesen Sie dazu auch

André Stuchlik hatte gleich vier Rollen auszufüllen. Neben den beiden Polizisten spielte er auch noch einen Bestatter und den senilen Vater Giovannis. Nur ganz zum Schluss kommt die eigentliche Botschaft Dario Fos zum Vorschein, nämlich die zerstörerische Entwicklung eines ausbeuterischen kapitalistischen Systems zu entlarven, in dem die Menschen in Unfreiheit und Abhängigkeit gefangen sind. Auch wenn das Theaterstück nächstes Jahr fünfzig Jahre alt wird, scheint es von seiner Aktualität nichts verloren zu haben. Die Krisen stellen sich zwar anders dar, aber am System hat sich nichts Grundlegendes geändert. Traurig. Der letzte Satz, den das Ensemble gemeinsam spricht, enthält aber dann doch wieder ein Stück Hoffnung: „Und wenn du eines Tages sterben musst, stirbt nicht ein alter, ausgepumpter Maulesel, nein, ein Mensch stirbt, der frei und zufrieden gelebt hat, mit anderen freien Menschen.“ Lang anhaltender, dankbarer Applaus eines sichtlich zufriedenen Publikums ist der Lohn.