Lebenshilfe Donau-Ries steuert auf neuen Abschnitt zu

Plus Eltern von Kindern mit Behinderung haben einst die Lebenshilfe gegründet. In 52 Jahren ist der Verein stets gewachsen – und zu einem großen Unternehmen geworden.

Karola Müller fuhr vor 25 Jahren ins Oettinger Krankenhaus, um ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen. Schließlich hatte es die gesamte Schwangerschaft über keine negativen Anzeichen gegeben. Als die kleine Natalie auf der Welt war, fiel jedoch auf, dass sie ihre Augen nicht öffnete. Bis die endgültige Diagnose feststand, musste die Kleine viele Untersuchungen über sich ergehen lassen.