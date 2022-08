Aron Lehmann spricht über seinen neuen Film – und frostig kalte Dreharbeiten

Aktuell kommt der neue Film "Jagdsaison" von Aron Lehmann in die Kinos. Wie er die Dreharbeiten erlebt hat und was sonst noch beim Open-Air im Ochsenzwinger gezeigt wird.

Der Rieser Regisseur Aron Lehmann hat aktuell alle Hände voll zu tun. Nachdem er unlängst für seine Netflix Comedy-Serie "Das letzte Wort" den Deutschen Fernsehpreis 2022 bekommen hat, steht die Premiere seines neuen Films "Jagdsaison" unmittelbar bevor. Ein Premieren- oder Pressetermin jagt den anderen, überall sollen der Filmemacher und seine Frau Rosalie Thomass, die in seinem neuen Streifen nicht nur eine der Hauptrollen spielt, sondern auch beim Drehbuch federführend war, präsent sein. Geht es doch darum, bereits beim Filmstart dem neuen Projekt den richtigen Schub zu geben.

"Das erste Wochenende ist entscheidend", sagt Aron Lehmann, den unsere Redaktion für dieses Gespräch mitten in München auf dem Fahrrad erwischt. Er fährt gerade von Freimann – wo er eben noch in der Abendschau des Bayerischen Fernsehens zu Gast war – zurück in die Stadt. Während seine Frau schon wieder in Prag bei Dreharbeiten ist, kümmert sich Aron Lehmann um die Promotion und – noch viel wichtiger – um die beiden gemeinsamen Kinder.

"Jagdsaison" von Aron Lehmann: Es geht um einen witzigen Wochenendtrip

Was kann man von dem neuen Film erwarten? Aron Lehmann lacht: "Es ist eine sauwitzige Komödie und zeigt Frauen endlich mal so, wie sie wirklich sind." In "Jagdsaison" bringen heftige Zickenkriege und unerbittliches Konkurrenzdenken gepaart mit dem Verlangen nach schneller Liebe und heißem Sex die Gefühle in Wallungen. Genau die richtige Würze für einen turbulenten Wochenendtrip dreier Frauen. Die drei skurril-sympathischen Figuren sorgen im Midlife-Crisis-Modus mit ihren deftigen Dialogen zwischen Waxing, Jagdgeschehen und Kindergeburtstag für kurzweilige Unterhaltung.

Der Film ist die Adaption der erst 2019 in Dänemark gestarteten Komödie "Jagtsæson" von Tilde Harkamp. Doch das Duo Thomass/Lehmann wollte keinen Abklatsch des Originals machen, sondern hat aus dem ursprünglichen Ein-Personen-Konzept eine schräge Drei-Frauen-Geschichte auf Augenhöhe gemacht, meint Aron Lehmann: "Es ist eigentlich eine Hymne an die Freundschaft, und für alle gemacht, die gerne lachend und strahlend aus dem Kino kommen wollen. Jeder und jede hat ein Recht auf auch mal alberne, lustige Unterhaltung."

"Jagdsaison" ist nicht der einzige Film, der beim Open-Air im Ochsenzwinger gezeigt wird

Schon beim Drehen an der Ostsee und rund um Berlin sei eine unglaubliche Dynamik entstanden, schildert Lehmann. "Wir haben während des Lockdowns gedreht, nur so konnten wir uns die – ja sonst geschlossenen – Hotels leisten. Wir wurden täglich zweimal getestet, waren die meiste Zeit hinter Masken versteckt und trotzdem hatten wir unfassbar viel Spaß." Alle waren froh, endlich wieder drehen zu können und so ist ein Film voller Lebenslust entstanden: "Ich musste als Regisseur gar nicht viel tun eigentlich", sagt Aron Lehmann, "ich habe immer nur wieder gesagt: Wenn ihr vor der Kamera so lustig sein wie gerade dahinter, kann nichts mehr schiefgehen."

Dann hat es auch nichts ausgemacht, dass es im Vorfrühling bei den Außendrehs ab und zu eiskalt war und eine Badeszene in der nur drei Grad Celsius kalten Ostsee stattfand. "Dieses besondere Erlebnis spiegelt sich auf der Leinwand wider", verspricht Aron Lehmann allen, die sich den Film ansehen werden. Am Montag, 22. August, hat der Film in Nördlingen Premiere: beim Open-Air-Kinoevent im Ochsenzwinger. Filmbeginn ist etwa um 20.30 Uhr. Das gilt natürlich nicht nur für "Jagdsaison", sondern auch für alle anderen Filme, die beim Open-Air-Event gezeigt werden, das bereits an diesem Donnerstag mit "Bohemian Rhapsody" startet und mit "Gugelhupfgeschwader", "Top Gun", "Minions", "Schmetterlinge im Ohr" und "Elvis" alle Blockbuster zeigt, die gerade aktuell sind. Alle Termine, Infos und Tickets – eben auch zum Film "Jagdsaison" – gibt es online unter www.movieworld.bayern.