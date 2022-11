Zehnjähriger Schüler aus Nördlingen brilliert mit Osterhasen-Film

Plus Bei einem bundesweiten Multimedia-Wettbewerb wird der zehnjährige Nördlinger Lasse Geiger ausgezeichnet. Ein Jahr lang bastelte er an einer Stopptrick-Animation.

Es beginnt mit der Zeichnung eines Bauernhofes: Vor einer Scheune steht ein Huhn, daneben ein Silo, der Hühnerstall ist auch nicht weit. Dann aber fängt das Huhn an, sich zu bewegen, Musik setzt ein und eine Kinderstimme beginnt aus dem Off zu erzählen: "Eine Henne legte eines Tages drei Eier." Aus einem dieser Eier schlüpft aber nicht wie erwartet ein kleines Küken, sondern ein Hase – der auch noch beginnt, selbst Eier zu legen. Das ist die Geschichte, "wie der Hase zum Osterhasen wurde".