Hackerangriff bestimmt noch immer Abläufe bei Varta

Plus Wegen des Hackerangriffs werden wichtige Finanztermine verschoben. Das könnte Auswirkungen auf den Platz im SDax haben. Produktion und Lieferung wurden priorisiert.

Auch wenn große Teile der Produktion wieder laufen, so bestimmt der Hackerangriff auf IT-Systeme des schwäbischen Batterieherstellers Varta noch immer die Abläufe. Fünf Produktionsstandorte, darunter auch Nördlingen, und die Verwaltung sind Mitte Februar von der Cyberattacke betroffen gewesen. Die zuständige Kriminalpolizei in Waiblingen und die Staatsanwaltschaft ermitteln weiter. Weil auch der Geschäftsbericht nicht rechtzeitig fertiggestellt werden konnte, könnte sogar vorübergehend Vartas Platz im SDax gefährdet sein.

Hintergrund ist eine Mitteilung von Varta Mitte März. Darin wird darüber informiert, dass der Vorstand der Varta AG beschlossen habe, die für 28. März vorgesehene Veröffentlichung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 und des Jahresabschlusses zu verschieben. Weiter heißt es, dass konkretere Daten bislang noch nicht bekannt seien. Es handle sich jedoch um ein Datum nach dem 30. April.