Es gibt mehrere Arten von Demenz: So kann man Erkrankungen entgegenwirken

Plus Dr. Jan Häckert hält in der Aula der Liselotte-Nold-Schule in Nördlingen einen Vortrag zum Thema. Was er den Besucherinnen und Besuchern rät.

Von Peter Urban

Dr. Jan Häckert ist geschäftsführender Oberarzt am Bezirkskrankenhaus Augsburg. Er leitet die Sektion Gerontopsychiatrie und ist unter anderem Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Auf Einladung des Gerontopsychiatrischen Dienstes der Diakonie Donau-Ries hielt er in der Aula der Lieselotte-Nold-Schule einen Vortrag mit dem Titel "Es geht um den Kopf". Im Rahmen der Veranstaltungsreihe zum Welt-Alzheimertag "Nördlingen verbindet" stellte Häckert auch die Gedächtnissprechstunde am Bezirkskrankenhaus vor. Sehr zur Freude von Helga Eger-Geiger von der Diakonie informierten sich zahlreiche Besucher über Demenzerkrankungen im Allgemeinen, über Risikofaktoren, aber auch Möglichkeiten der medikamentösen Therapie.

