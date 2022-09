Freie Wähler: Eintrag ins Goldene Buch zum Abschluss der Herbstklausur

Plus Ein Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Nördlingen und Kritik in Richtung Ampel-Koalition: Die Landtags-Fraktion der Freien Wähler beendet ihre Herbstklausur.

Eine Besichtigung des Kirchturms Daniel mit anschließendem Rundgang auf der Stadtmauer stand für Freitag, 8.45 Uhr, auf der Tagesordnung der Freien Wähler bei ihrer Herbstklausur in Nördlingen. Es geschah nur erst einmal nichts auf dem Marktplatz, FW-Sprecher Dirk Oberjasper ließ zumindest verlauten: "Wir warten noch auf Herrn Aiwanger." Aus dem Daniel-Aufstieg und dem Stadtmauer-Rundgang wurde nichts mehr, die Freien Wähler hatten bereits aktive Tage in Nördlingen hinter sich. Mit Resolutionen zu Inflation, beruflicher Bildung und Baustoffen beendete die Fraktion ihre Herbstklausur dann harmonisch wie angriffslustig.