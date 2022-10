Nördlingen

Freundschaft zwischen Ost und West: 30 Jahre Städtepartnerschaft mit Stollberg

Plus Im Nördlinger Klösterle wird mit einem Festakt die Städtepartnerschaft mit Stollberg gefeiert. Eine Schauspielgruppe aus dem Erzgebirge begeistert. Was Dr. Wilfried Sponsel anmahnt.

Unwirklich erscheint in diesen Tagen, in denen der Kreml-Herrscher dem Westen unverhohlen mit dem Einsatz von Atomwaffen droht, dass die Deutsche Wiedervereinigung tatsächlich möglich war. Unvergessen sind die Bilder der Menschen am Brandenburger Tor, die sich in die Arme fielen und ihre Freiheit feierten. Fast 33 Jahre ist das nun her, seit drei Jahrzehnten gibt es eine Partnerschaft zwischen Nördlingen und Stollberg im Erzgebirge. Im Stadtsaal Klösterle wurde das am Montag gefeiert - mit manch mahnendem Wort, aber auch viel Augenzwinkern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

