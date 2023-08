Für den guten Zweck: Wenn die Yogamatte zur Picknick-Decke wird

Der Yoga-Abend im Garten des Rieskratermuseums brachte den Teilnehmerinnen Gutes für Körper und Geist. Perfekte Bedingungen, um auch Gutes weiterzugeben.

Während in der Stadt der Asphalt glühte, lockte der Garten des Rieskratermuseums am Dienstagabend nicht nur wegen der schattigen Plätze einige Neugierige an. Zum zweiten Mal haben die Rieser Nachrichten einen Yoga-Abend mit der Munninger Yoga-Lehrerin Simone Gebhard veranstaltet. Dem Aufruf folgten rund 30 Leserinnen und Leser und so wurde die Yogamatte später sogar noch zur Picknick-Decke.

Seit 2012 ist Simone Gebhard Yoga-Lehrerin. In der Stunde am Dienstagabend ließ sie in die fließenden Bewegungen im Sitzen und Stehen auch Elemente aus der Osteopathie einfließen. So verbindet sie zwei ihrer Beschäftigungen, denn seit 2019 arbeitet sie in ihrer Praxis in Munningen auch als Osteophathin und Heilpraktikerin.

Yoga für den guten Zweck: Teilnehmer spenden an die Kartei der Not

Während sie die Gäste durch die Übungen führte, legte sich über Nördlingen langsam der Sommerabend. Zu hören waren sanfte Klänge aus einem Lautsprecher, Blätterrauschen von den Bäumen und vereinzelt Zaungäste von der angrenzenden Stadtmauer oder den Hausdächern.

Es galt, den Alltag abzustreifen und sich individuell auf den Abend einzustellen. Immerhin sei die Gruppe eine Gemeinschaft, die so noch nie Zeit zusammen verbrachte, sagte Gebhard. Sie betonte auch, die Übungen im eigenen Tempo durchzuführen und sich nicht am Nachbar zu orientieren, um sich möglichst auf sich selbst zu konzentrieren. Die Yoga-Stunde endete mit dem traditionellen "Shavasana", der Ruheposition auf dem Rücken liegend.

Yogalehrerin Simone Gebhard führte durch die Yogastunde im Garten des Rieskratermuseums. Foto: Josef Heckl

Für manche war es die erste Yoga-Stunde, andere wiederum verabredeten sich mit einer Freundin, auch für das anschließende Picknick. Stefanie Bachmann und ihre Freundin Anna Lena Lessmann schätzten die schöne Atmosphäre des Gartens, es sei ein perfekter Abend gewesen. Zwei Freundinnen aus Wallerstein wollten wieder einmal an einer Yogastunde der Munningerin teilnehmen. Danach wurde die Matte zur Picknick-Decke umfunktioniert.

Mit dem Abend taten die Anwesenden nicht nur sich selbst etwas Gutes, sie halfen zudem unverschuldet in Not geratenen Menschen. Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern kam eine Spendensumme von 135 Euro zusammen, die direkt an das Hilfswerk unserer Zeitung fließen.