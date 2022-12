Gabriele Walter: Die Schriftstellerin von nebenan

Liebesromane, Thriller, Fantasy – Gabriele Walter aus Nördlingen legt sich auf kein Genre fest. Ihr zehntes Werk stellt ein ernstes Thema ins Zentrum: Demenz.

Am Anfang eines Gabriele-Walter-Romans findet die Leserschaft oft viel Beneidenswertes: schöne, kluge und wohlhabende Hauptpersonen, gesegnet mit Talent und umgeben von Liebe. Aber dann passiert etwas. Überraschend, verwirrend, zerstörend. Die Leserin, der Leser ist gebannt und fragt sich nun ohne Neid: Wie kann man das überstehen?

Kein Zweifel, Gabriele Walter kennt das Leben mit allen Höhen und Tiefen. Sie selbst, 1954 in Schwäbisch Hall geboren, fand in der Liebe früh ihr Glück und ist seit 49 Jahren verheiratet. Nach der Erziehung dreier Söhne und vielen Jahren als Einzelhandelskauffrau, Ausbilderin und Seminarleiterin durfte sie Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten kennenlernen und Erfahrungen sammeln, die sich in ihren Geschichten widerspiegeln.

Bücher schreiben: Früh berufen, spät umgesetzt

„Manchmal durchkreuzt das Leben unsere Zukunftspläne“, sagt sie heute. Sie selbst zog 1980 mit ihrer Familie nach Nördlingen. „Eines Tages hatte ich ein Gespräch mit einer älteren Dame über Wünsche, die wir in der Jugend hatten“, berichtet Gabriele Walter. „Ich erwähnte, dass ich gerne Romane geschrieben hätte. Sie sagte darauf: Und warum machen Sie es nicht jetzt? Damals hatte ich noch nie an einem PC gesessen.“ Trotzdem war in ihr etwas in Bewegung gekommen. Sie erzählt: „Ich bat meinen Sohn, den alten Schulcomputer aus dem Keller zu holen. Er musste für mich Kapitel eins einrichten. Dann begann ich sofort zu schreiben und konnte nicht mehr aufhören.“

Ein ganzes Jahr brauchte Gabriele Walter, die nie einen Schreibkurs besucht hatte, um ihr erstes Werk zu vollenden. Dann ging sie den Weg, den viele Jungautoren gehen – sie suchte einen Verlag. „Es dauerte lange, bis ich einen fand – allerdings war ich mit diesem sehr unzufrieden“, berichtet sie. Unbekannte Autoren mit unspektakulärem Lebenslauf tun sich bekannterweise schwer damit, an einen Verlag zu geraten, der für ein professionelles Lektorat sorgt und die Bücher auch ordentlich vermarktet.

Gabriele Walter nimmt ihr Glück in die eigenen Hände

Doch Gabriele Walter gab nicht auf, sondern nahm ihr Glück in die eigenen Hände. Sie brachte einige Bücher über Amazon heraus. 2018 trat sie dem Autorenclub Donau-Ries bei und auch dort wurde viel über Verlage gesprochen. So entschloss sie sich, ihre Bücher zukünftig bei Books on Deman (BoD) herauszubringen. Bei diesem Konzept werden immer so viele Bücher gedruckt, wie Bestellungen vorliegen.

Ihr neuestes Werk, „Morgen hast du mich vergessen“ (BOD 2022, EUR 3,49 als E-Book, EUR 12,90 als Taschenbuch), ist eine Liebesgeschichte voller tragischer Elemente. Ein Ehepaar gerät an seine Grenzen, als der Mann bereits in mittleren Jahren an Alzheimer erkrankt. Was von der Liebe bleibt – und was passiert, wenn in solch einer Situation ein gesunder Dritter ins Spiel kommt –, prägt den bewegenden Roman. Ihr nächstes Werk sei bereits in Planung, sagt sie: „Arbeitstitel ist: Das Brautkleid – und es wird ein Krimi.“

Alle Bücher von Gabriele Walter gibt es unter https://www.autorin-gabrielewalter.de (AZ)