Geldbörse geklaut - 1000 Euro weg

Einer 30-Jährigen wird in der Nacht zum Sonntag die Geldbörse gestohlen. Die hatte sie in einem Stoffbeutel dabei.

Rund 1000 Euro haben Unbekannte in Nördlingen erbeutet. Der Täter oder die Täterin stahlen die Geldbörse einer 30 Jahren alten Frau. Die hatte ihr Portemonnaie in einem Stoffbeutel dabei, als sie in Nördlingen in der Nacht zum Sonntag eine Gaststätte besuchte. Laut Polizeibericht ereignete sich der Diebstahl zwischen 1 und 1.30 Uhr.

Der bislang unbekannte Täter hob später Bargeld an einem EC-Automaten ab. Mittlerweile wurde die EC-Karte gesperrt. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf knapp über 1000 Euro. (AZ)