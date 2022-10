Nördlingen

12:00 Uhr

Stadt Nördlingen lädt Fußballpromis zur Enthüllung der Gerd-Müller-Statue ein

Herbert Deiss, Künstler und Bildhauer, steht neben einem lebensgroßen Entwurf eines Modells des Fußballers Gerd Müller. Die fertige Statue soll in Nördlingen am 3. November enthüllt werden.

Plus Am 3. November wird die Statue von Gerd Müller enthüllt. An diesem Tag hätte der gebürtige Nördlinger Geburtstag. Die Knabenkapelle probt ein besonderes Lied.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Lange ist in Nördlingen über den Standort für die Gerd-Müller-Statue diskutiert worden. Erst sollte sie an den Stänglesbrunnen, dann vor das Berger Tor – wogegen jedoch eine Gruppe um Rudolf Backof Unterschriften sammelte. Dem Wunsch von Witwe Uschi Müller entsprechend wird die Statue jetzt an der Kreuzung Bergerstraße/Herrengasse platziert, dort wird sie am 3. November auch enthüllt. Für Fußballfans könnte das eine Gelegenheit werden, ihren Idolen näherzukommen.

