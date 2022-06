Gibt es am Donnerstag eine Entscheidung zur Gerd-Müller-Statue?

Plus Der Wunsch der Witwe oder der der Bürgerinitiative: Am Donnerstag geht es im Stadtrat wieder um den Standort der Gerd-Müller-Statue. Die Lage ist verzwickt.

Zwei Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Nördlingen haben in diesen Tagen eine ungewöhnliche Aufgabe. Und die wiederum hat mit dem berühmtesten Fußballer zu tun, den der Krater bislang hervorgebracht hat: Gerd Müller. Der Ausnahmekicker, der Deutschland einst zum Weltmeister-Titel schoss, ist bekanntlich im vergangenen Jahr gestorben. Ihm zu Ehren soll eine Statue in seiner Heimatstadt errichtet werden. Doch der geplante Standort vor dem Berger Tor gefällt vielen offensichtlich nicht.