Graues E-Bike aus Mehrfamilienhaus gestohlen

Ein Unbekannter stiehlt ein E-Bike aus dem Fahrradabstellraum. Das hat einen Wert von rund 3000 Euro.

Ein graues E-Bike ist am Mittwoch zwischen 1 und 10 Uhr aus einem Mehrfamilienhaus in der Würzburger Straße in Nördlingen gestohlen worden. Das Rad der Marke Cube hat einen Wert von 3000 Euro.

Um an das Fahrrad zu gelangen, beschädigte der Täter laut Polizeibericht ein elektrisches Schloss des Fahrradabstellraumes. Der Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Fahrrades unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)