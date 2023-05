Nördlingen

Hochschulzentrum Donau-Ries: Daran wird in Nördlingen geforscht

In Nördlingen wird erforscht, wie Maschinen Menschen ersetzen können. Unser Bild zeigt die Robotikhalle im TCW.

Plus Der Fachkräftemangel bremst in der Region. In Nördlingen wird untersucht, wie Maschinen Menschen ersetzen können. Ohne künstliche Intelligenz geht es nicht.

Von Gitte Händel

Eine Standortgemeinschaft, von der die Region profitiert, bilden das Hochschulzentrum Donau-Ries und das TCW in Nördlingen. Seit mehr als elf Jahren baut die Hochschule Augsburg, die sich seit Kurzem Technische Hochschule (TH) nennen darf, ihre Präsenz im Ries aus. Den Anfang machte 2011 das Technologietransferzentrum (TTZ) Flexible Automation Nördlingen, 2016 folgte der Nördlinger Studiengang Systems Engineering und 2021 in Donauwörth das TTZ Data Sciences. Standort in Nördlingen ist das Technologiecentrum Westbayern. Die Region profitiert auf vielfältige Weise von den wissenschaftlichen Aktivitäten im Ries, wie eine Veranstaltung mit offenen Laboren und Vorträgen kürzlich deutlich machte.

Derzeit sind in Nördlingen inklusive der Professoren circa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TH Augsburg tätig. Jungen Menschen ist eine wohnortnahe Qualifizierung zum Bachelor und Master of Engineering möglich. Wie praxisnah das Studium "Systems Engineering" ist, demonstrierten Studierende mit ihren Projektarbeiten. Die TCW GmbH und das TTZ pflegen außerdem seit Jahren die Kooperation mit der hiesigen Technikerschule. Ein daraus entstandenes Arbeitsergebnis, eine "Universelle Kameraprüfbox", stellten Johannes Miehling und Tom Stengel vor. Unterstützung erhielten sie von Marcel Meyer vom TCW. Für Fachkräfte bieten TCW und TTZ Schulungen und Weiterbildungen zu aktuellen Themen. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regionaler Unternehmen ist das ein Angebot mit kurzer Anreisezeit.

