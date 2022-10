Nördlingen

08:00 Uhr

Im Stiftungswald Nördlingen wappnet man sich für die Zukunft

Plus Bei einem Waldbegang in Abschnitten des Nördlinger Stiftungswaldes erklären Revierförster ihre tägliche Arbeit. Ein Augenmerk liegt auf dem Naturschutz.

Von Dominik Durner Artikel anhören Shape

Ein rot angestrichener Pfosten hier, eine weiße Wellenlinie um einen Baumstamm dort: In den Wäldern um Nördlingen gibt es so manche Markierungen zu sehen. Die roten Pfosten zeigen in diesem Fall einen sogenannten "Aufnahmetrakt" an, die weiße Wellenlinie eine "Habitatbaumgruppe". Dahinter stecken Maßnahmen, mit denen die Revierförster den Stiftungswald Nördlingen für die Zukunft wappnen wollen. Dieser bleibt aber auch nicht unberührt von aktuellen Krisen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen